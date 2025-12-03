Perú refuerza el control y envía 100 policías a la frontera con Chile
El gobierno peruano aumentó la presencia policial en la frontera con Chile y envió 100 policías. De todos modos, la zona limítrofe se encuentra en normalidad, sin migrantes varados en la frontera.
