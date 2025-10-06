Un amplio sector de las empresas de transporte público de Lima y la vecina provincia del Callao realizaron este lunes un paro en protesta por lo que consideran una falta de acción por parte de las autoridades frente a la ola de extorsiones y ataques del crimen organizado, que el último fin de semana dejó un conductor asesinado y otro herido por presuntos sicarios.

Las empresas de transporte acatan el paro en protesta por el asesinato de un conductor de autobús la noche del sábado en el distrito de San Juan de Miraflores, en el sur de Lima, a la que se sumó el domingo el ataque contra un conductor, que resultó herido, en el distrito de San Juan de Lurigancho, en el este de la capital.

