Violencia en Lima: Atentaron contra un candidato presidencial y 18 micros fueron quemadas

El candidato presidencial del partido peruano Libertad Popular, el empresario Rafael Belaúnde Llosa, sobrevivió a un atentado tras ser atacado a tiros cuando se desplazaba por el distrito de Cerro Azul, en el sur de Lima, según denunció un vocero de su movimiento político.

Belaúnde Llosa se trasladaba en su automóvil por Cerro Azul, donde tiene un negocio inmobiliario, cuando recibió varios disparos que impactaron en el parabrisas, aunque sin llegar a herirlo de gravedad, de acuerdo con las imágenes compartidas por su agrupación política en las redes sociales, donde se le ve con manchas de sangre en la cabeza y la camisa.

El ex primer ministro y fundador de Libertad Popular, Pedro Cateriano, confirmó el atentado a la emisora RPP y declaró que se trata de "un mal inicio de la campaña", en referencia a los comicios generales que se realizarán el 12 de abril de 2026.

"Estamos lamentablemente atravesando un contexto de actividad delincuencial activa, pero hay que rechazar con firmeza este ataque que ha sufrido a balazos en la mañana Rafael Belaúnde", agregó Cateriano.

Tras el ataque, Belaúnde, nieto del expresidente Fernando Belaúnde Terry (1963-1968 y 1980-1985), acudió a la comisaría policial de Cerro Azul para presentar la respectiva denuncia.

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, declaró -al Canal N- que el candidato estaba supervisando unos terrenos que son de su propiedad en la provincia de Cañete, donde se ubica Cerro Azul, y que al salir del lugar fue atacado desde una motocicleta.

Micros quemadas por presunto ataque de extorsionistas

Al menos dieciocho micros del transporte público fueron quemados este miércoles en la capital peruana, a raíz de un incendio desatado en una zona de estacionamiento por presuntos extorsionistas, que han sometido a este sector económico a constantes ataques en lo que va del año, según informaron los gremios afectados.

El incendio se desató durante la madrugada en un recinto de estacionamiento particular en el distrito de Ate, donde había decenas de autobuses de las empresas Etminsa, Etnassac y Angamos, que cubren diferentes rutas de transporte público en la capital peruana.

Un vigilante informó a la Policía Nacional que el fuego se desató por un estallido en uno de los automotores, aproximadamente a las dos de la madrugada (04:00 hora Chile), y que luego se propagó hacia otras unidades estacionadas como consecuencia de la explosión, según informó el portal del diario La República.

En total, los bomberos reportaron dieciocho buses incendiados, después de trabajar toda la madrugada en la extinción del fuego con quince unidades del Cuerpo General de Bomberos.

Los propietarios de los vehículos calcinados expresaron su pesar por haber perdido su herramienta de trabajo, al considerar que el ataque los ha dejado cesantes y con deudas a cuestas.