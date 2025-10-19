Nuevas acusaciones contra Andrés elevan la presión para retirar su título de príncipe

La familia de Virginia Giuffre, presunta víctima de abuso sexual por parte del príncipe Andrés, ha pedido al rey Carlos III del Reino Unido que despoje a su hermano de los títulos y otros privilegios que aún mantiene, tras la publicación este domingo de nuevas acusaciones.

Varios medios británicos divulgan hoy que el príncipe buscó información personal de Giuffre, quien se suicidó el pasado abril con 41 años de edad, después de que ésta lo acusara de obligarla a tener sexo en tres ocasiones, una de ellas cuando era menor.

El tabloide Mail on Sunday, que publicó hace años una polémica foto del príncipe con Giuffre en una casa de Londres, aseguró que Andrés pidió a un agente de su servicio de protección policial que la investigara, después de proporcionarle la fecha de nacimiento y el número de la seguridad social de la estadounidense.

También The Sunday Telegraph informó que el príncipe Andrés trató de "sacar los trapos sucios" de Giuffre investigando su pasado.

Por su parte, The Sunday Times reveló hoy que el príncipe William, heredero al trono británico, "no está satisfecho" con la decisión adoptada por su tío y que quiere medidas más contundentes, entre las que se incluye que no asista a su futura coronación como rey y otros actos de la familia real.

La Policía investiga "activamente" la nueva acusación

La Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés) informó que examina "activamente" la posibilidad de que el príncipe haya recurrido a esa institución para recabar información sobre Giuffre.

"Estamos al tanto de las informaciones de los medios de comunicación y estamos investigando activamente las acusaciones realizadas", declaró la Met en un comunicado.

En tanto, el ministro de Energía, Ed Miliband, avanzó que el Ejecutivo "se dejará guiar" por el "palacio y la familia real".

"Obviamente, todas nuestras condolencias en este momento están con Virginia Giuffre y su familia en relación a este conjunto de cuestiones realmente preocupantes", declaró el dirigente laborista a la cadena Sky News.

Piden revocar a Andrés el título de "príncipe"

En declaraciones a la cadena BBC, el hermano de Giuffre, Sky Roberts, ha celebrado la progresiva degradación y borrado del príncipe Andrés de la vida pública, ya que "reivindica" a su hermana, a quien calificó como una "heroína".

"Pedimos al rey que, potencialmente, dé un paso más y le quite a Andrés el (título) de príncipe. Creo que todos los implicados en esto deberían tomar alguna decisión. Deberían asumir algún tipo de responsabilidad por estos supervivientes", agregó Roberts a la BBC.

Andrés, el tercer hijo de la difunta Isabel II, anunció el viernes que renunciaba a todos sus títulos y honores reales para evitar que las acusaciones que versan sobre él "distraigan" del trabajo de la familia real, de acuerdo con un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham.

El hasta entonces duque de York se refería a una larga lista de escándalos en los que se ha visto involucrado en los últimos años por su relación con el magnate estadounidense y pedófilo convicto Jeffrey Epstein, así como con un presunto espía chino.

El hermano del soberano mantiene el título de príncipe, ya que éste se concede automáticamente por nacimiento y sólo puede ser revocado por una orden del rey Carlos III, al tiempo que aún reside en el Royal Lodge, ubicado en los terrenos del castillo de Windsor (a las afueras de Londres), de 30 habitaciones.

Libro póstumo de Giuffre revelará nuevos detalles del caso

La presión sobre Andrés aumentará la próxima semana con la publicación el martes del libro "Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice" (Chica de nadie: Memorias de sobrevivir al abuso y luchar por la justicia), coescrito por Giuffre con Amy Wallace.

Según extractos de esta obra póstuma publicados el pasado jueves en The Guardian, Giuffre acusa al príncipe de comportarse "como si tener sexo conmigo fuera su derecho por nacimiento".

Giuffre relata encuentros con el príncipe en Londres, Nueva York y la isla privada de Epstein -muerto en prisión en 2019- en las Islas Vírgenes, cuando era menor de edad y coaccionada por Epstein y su colaboradora Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual en Estados Unidos.

En noviembre de 2019, el duque de York negó categóricamente en una entrevista con la BBC haber conocido a Giuffre o mantenido relaciones sexuales con ella.

Como consecuencia de su polémica intervención, se retiró de la vida pública, pero ha mantenido sus títulos hasta este viernes.

Posteriormente, en febrero de 2022, llegó a un acuerdo extrajudicial millonario con ella, sin admitir ninguna responsabilidad.