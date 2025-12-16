Los vuelos de Epstein desde y hacia el Reino Unido llevaron víctimas de abusos

Casi 90 vuelos vinculados al pederasta estadounidense Jeffrey Epstein llegaron y salieron de aeropuertos del Reino Unido, algunos de ellos con británicas a bordo que han afirmado haber sido víctimas de los abusos del multimillonario, revela este martes una investigación de la cadena BBC.

Tres británicas presuntamente víctimas de los abusos aparecen en los registros de los vuelos que hizo Epstein hacia y desde territorio británico, así como en otros documentos relacionados con el pederasta convicto, fallecido en la cárcel en EE.UU. en 2019.

La emisora indica que abogados de EE.UU. que representan a mujeres víctimas han admitido la sorpresa de que no se haya llevado a cabo una investigación exhaustiva en el Reino Unido sobre las actividades del millonario, amigo de ricos y famosos.

El testimonio de una de estas víctimas británicas, dice la BBC, ha permitido la condena de Ghislaine Maxwell, cómplice y pareja de Epstein, por tráfico sexual de menores en EE.UU. en 2021.

Sin embargo, la víctima nunca ha sido contactada por la policía británica, según su abogado, Brad Edwards, con sede en Florida.

La mujer, a quien se le dio el nombre de Kate en el juicio, figuraba como viajera en más de 10 vuelos pagados por Epstein con destino y salida del Reino Unido entre 1999 y 2006.

La BBC puntualiza que no publica más detalles sobre las mujeres que aparecen en los documentos por el riesgo a ser identificadas.

La abogada estadounidense Sigrid McCawley afirmó que las autoridades británicas "no han examinado con más detalle esos vuelos, dónde se encontraba, con quién se veía en esos momentos ni quién lo acompañaba en esos aviones, ni han realizado una investigación exhaustiva".

Los registros de vuelo se encontraban entre los miles de documentos de casos judiciales y del patrimonio de Epstein que ya se han hecho públicos durante el último año, revelando más sobre su estancia en el Reino Unido, como viajes a residencias reales.

La BBC examinó estos documentos como parte de una investigación que intenta reconstruir las actividades de Epstein en el Reino Unido.

En el Reino Unido, el alcance de la controversia por las actividades de Epstein salpicó a la familia real tras salir a la luz los vínculos del pederasta con el hermano del rey Carlos III Andrés Mountbatten-Windsor, hijo de la fallecida reina Isabel II.

La polémica forzó al monarca a retirarle a su hermano los títulos de nobleza y condecoraciones.