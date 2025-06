Reino Unido: Cadena perpetua para un estudiante por drogar y violar a diez mujeres

Un estudiante de postgrado fue condenado a cadena perpetua por drogar y violar a diez mujeres, según determinó este jueves un tribunal del Reino Unido.

En la sentencia, la jueza de la Corte de la Corona de Londres, Rosina Cottage, indicó que Zhenhao Zou, de nacionalidad china, deberá cumplir un mínimo de 24 años en prisión por las agresiones sexuales cometidas contra tres mujeres en la capital británica y siete en China en septiembre de 2019 y mayo de 2023.

Durante el juicio, según relataron los medios locales, se supo que el condenado guardó en una caja pertenencias de las mujeres, nueve de las cuales fueron grabadas mientras eran violadas y perdían el conocimiento.

La fiscalía explicó que se ha llegado a identificar a tres de las diez víctimas, si bien la Policía Metropolitana de Londres cree que puede haber muchas más, ya que otras 24 mujeres han denunciado agresiones similares desde el final de este proceso.

Zhenhao Zou, a PhD student at the University College London has been sentenced to life for the rape of 10 women.



We used an evidence-led approach to this prosecution, using footage Zou had taken of his victims to secure the guilty verdict.



