¿Quiénes están provocando las revueltas en el Reino Unido?

Los disturbios del fin de semana en muchas ciudades británicas, entre ellas Liverpool, Rotherham, Sunderland o Hull, han sido instigados por la extrema derecha, pero también por matones locales en busca de pelea y adolescentes ociosos que iniciaron las vacaciones de verano en el Reino Unido.

El Ejecutivo laborista ha culpado a la extrema derecha por las revueltas de personas que atacaron a los agentes del orden con piedras, botellas, latas de cerveza o sillas, así como mezquitas y hoteles donde se albergan solicitantes de asilo.

En las imágenes de los desórdenes, se pudo ver en su mayoría a hombres envueltos en la bandera inglesa, que lleva la cruz de San Jorge (patrón de Inglaterra), y muchos gritaban "queremos que nos devuelvan nuestro país", o "detengan los barcos", en referencia a los migrantes que cruzan de manera ilegal el Canal de la Mancha.

Otros llevaban el rostro tapado con bufandas, a fin de no ser identificados, o con máscaras pintadas con la bandera británica.

La convocatoria de estas protestas, a través de las redes sociales, ha sido instigada por grupos como la Liga de Defensa Inglesa (EDL, en inglés), cuyo fundador es apodado Tommy Robinson, de nombre real Stephen Yaxley Lennon, que tiene cerca de un millón de seguidores en X, pero actualmente está fuera de las fronteras británicas, según los medios.

Robinson, de 41 años, es un activista radical, apoya la supremacía blanca, es contrario a la inmigración y antieuropeo.

Además de seguidores de Robinson, estos días se pudieron ver a habitantes de distintas localidades inquietos por la crisis del costo de la vida y los problemas para acceder a la Sanidad pública.

Aunque la mayoría de los participantes eran hombres, también se vieron mujeres, lo que ha llevado a algunos expertos a sugerir que esta ola de protestas es diferente a la movilización callejera de extrema derecha de los últimos años, que ha estado dominada por los llamados "hooligans", como se conoce a los hombres violentos del fútbol.

Los videos compartidos en redes sociales mostraron, además, a grupos de hombres blancos atacando a personas negras o asiáticas mientras caminaban y algunos testigos en Liverpool afirman que las tiendas de propiedad de musulmanes fueron atacadas, informa The Times.

Aunque estos grupos llevan semanas organizando protestas, la tensión aumentó a raíz del ataque con arma blanca del 29 de julio en un centro recreativo en Southport (noroeste inglés), en el que tres niñas murieron y ocho menores y dos adultos resultaron heridos.

El autor del ataque, Axel Rudakubana, de 17 años, y nacido en Gales de padres ruandeses, ha sido acusado del asesinato de las pequeñas e intento de asesinato de las otras 10 personas, pero el malestar de los grupos ultraderecha aumentó al divulgarse por las redes sociales información incorrecta de que el agresor era solicitante de asilo, y había cruzado el Canal de la Mancha de forma ilegal.

Unfortunate enough to be in Liverpool today. People ramming stores that they believe are owned by minorities. Shouting ‘p*kis get out’ and ‘we want our country back’ #liverpool #Riots pic.twitter.com/bomfpvvfcN