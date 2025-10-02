Dos muertos en atentado contra una sinagoga en Mánchester

Dos personas murieron este jueves y al menos tres están heridas de gravedad después de que un hombre fuera apuñalado y un automóvil arrollara a transeúntes en el exterior de la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park de Mánchester (noroeste de Inglaterra), especialmente concurrida por ser Yom Kippur, la celebración más sagrada del calendario judío.

El alcalde de la ciudad, Andy Burnham, dijo que cree que el supuesto asesino está muerto por disparos de los agentes y precisó que la víctima apuñalada parece ser el guarda de seguridad del templo.

Una fuente policial señaló que el estado del presunto autor aún no puede certificarse porque "lleva objetos sospechosos en su cuerpo" que investigan los expertos en desactivación de bombas.

Situada en el barrio de Crumpsall, al norte de la ciudad, la sinagoga fue fundada oficialmente en 1935 y está formada por judíos ortodoxos asquenazíes y actualmente liderada por el rabino Daniel Walker, según su página web.

La Policía del Gran Mánchester confirmó que disparó al presunto autor y pidió a los ciudadanos evitar la zona mientras continúan las investigaciones.

Fecha importante para el judaísmo

Dave Rich, portavoz de la Fundación para la Seguridad de la Comunidad (CST, en inglés), una organización benéfica que monitoriza el antisemitismo en el Reino Unido, condenó un "ataque espantoso en el día más sagrado del año judío" y agradeció la rápida respuesta de la Policía y del personal de seguridad de la sinagoga.

Rich subrayó que Yom Kippur es un día de solemnidad y ayuno comparable en importancia a la Navidad para los cristianos, y destacó que siempre existe un operativo de seguridad conjunto entre la Policía y la CST en los principales festivales judíos.

Imágenes compartidas en redes sociales mostraron a agentes apuntando con armas a una persona tendida en el suelo frente a la sinagoga, mientras otro yacía inmóvil con signos de sangre cerca de la cabeza.

Starmer "horrorizado"

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este jueves que se desplegarán "recursos policiales adicionales" en las sinagogas del Reino Unido tras el presunto atentado terrorista en Mánchester.

El jefe de Gobierno dijo que hará todo lo posible por "mantener segura a la comunidad judía", al volar de regreso a territorio británico desde Copenhague (Dinamarca), donde asistía a una cumbre de la Comunidad Política Europea.

A su llegada a este país, el jefe del Gobierno presidirá una reunión del emergencia del comité de seguridad COBRA para decidir otras medidas.

"Estoy horrorizado por el ataque a una sinagoga en (el barrio de) Crumpsall. El hecho de que haya ocurrido en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, lo hace aún más terrible. Mis pensamientos están con los seres queridos de todos los afectados, y agradezco su labor a los servicios de emergencia", afirmó en un mensaje publicado en X.

This morning's attack is absolutely shocking.



I’m on my way back to London to chair an emergency meeting, and additional police assets are being deployed to synagogues across the country.



We will do everything we can to keep our Jewish community safe. pic.twitter.com/bNUfGbWwfq — Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 2, 2025

La líder del Partido Conservador -primero de la oposición-, Kemi Badenoch, calificó el incidente como un "ataque vil y repugnante" cometido contra la comunidad judía del Reino Unido "en su día más sagrado" y pidió combatir "el aumento del antisemitismo".

"Sé que muchas personas judías en nuestro país se sienten inseguras, y quiero expresar mi más sincero pésame a quienes han resultado afectados por este terrible suceso", declaró a la emisora BBC.

Los ataques considerados antisemitas, así como los islamófobos, han aumentado en este país desde el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 y el inicio de la guerra en Gaza.