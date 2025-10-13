Síguenos:
Tópicos: Mundo | Rusia

Hallan en Rusia un diamante de 340 quilates, el más grande desde la URSS

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La piedra preciosa fue encontrada en la región de Arjánguelsk.

Hallan en Rusia un diamante de 340 quilates, el más grande desde la URSS
 AGD Diamonds

La empresa AGD Diamonds señaló que la joya "no solo impresiona por su peso, sino también por su calidad: no tiene grietas ni defectos internos".
El gobernador de la región rusa de Arjánguelsk (norte), Alexandr Tsibulski, informó hoy sobre el hallazgo en ese territorio de un diamante de 340 quilates.

Según el funcionario, citado por el diario Védomosti, se trata de uno de los diamantes más grandes extraídos en Rusia desde la caída de la URSS.

La joya fue encontrada en el yacimiento que lleva el nombre de Vladímir Grib y donde opera la empresa AGD Diamonds.

Las dimensiones de la piedra preciosa son de 50 x 39,4 x 24,8 mm.

Los primeros exámenes hablan de la excepcionalidad del diamante de gran pureza y transparencia, indicaron en la compañía.

"El diamante extraído no sólo impresiona por su peso, sino también por su calidad: prácticamente no tiene grietas ni defectos internos, lo que hace que la piedra sea especialmente valiosa para el mercado", destacó el director general de AGD Diamonds, Mijaíl Bakov.

