Estado mayor ruso afirmó tener el control de casi la totalidad de Lugansk y Donestk

El Ejército ruso controla el 99,7 % de la región ucraniana de Lugansk y el 79 % de Donetsk, mientras continúa sus avances para apoderarse de la totalidad de las regiones anexionadas por Rusia, informó hoy el jefe de Estado mayor ruso, Valeri Guerásimov.

"En estos momentos nuestras Fuerzas Armadas han liberado el 99,7 % del territorio de la república popular de Lugansk (quedan menos de 60 kilómetros cuadrados) y el 79 % de la república popular de Donetsk", señaló, citado en el canal de Telegram del Ministerio de Defensa ruso.

Según Guerásimov, "bajo control de las fuerzas rusas está el 74 % de la región de Zaporiyia y el 76 % de Jersón".

Las cuatro regiones, controladas parcialmente por Rusia, fueron anexionadas en septiembre de 2022.

El jefe del Estado mayor ruso aseveró que las tropas rusas "continúan su ofensiva indetenible prácticamente en toda la línea del frente".

"Desde el mes de marzo han sido liberados más de 3.500 kilómetros cuadrados de territorio y 149 localidades", dijo.

Señaló que el Ejército ruso "cumple con éxito las misiones para la creación de una zona de seguridad en las regiones de Sumi y Járkov a lo largo de nuestra frontera", además de avanzar en la región de Dinpropetrovsk, "donde han sido tomadas siete localidades".

En la región de Sumi, colindante con la región fronteriza rusa de Kursk, ocupada por Ucrania durante más de medio año y liberada a principios de 2025, han sido tomados 210 kilómetros cuadrados y 13 localidades.

En Járkov, aseguró, las fuerzas rusas "prácticamente han bloqueado por completo la ciudad de Kúpiansk y liberado cerca de la mitad de su territorio".

Esta ciudad, tomada por el Ejército ruso durante su ofensiva inicial en marzo de 2022, fue recuperada por Ucrania en septiembre del mismo año durante la contraofensiva de Ejército ucraniano.

Destacó también los avances rusos en los sectores del frente de Síversk, Kramatorsk -donde los militares hostigan Konstantínivka-, Alexandro-Kalínivo y Pokrovsk.

"A día de hoy la iniciativa estratégica está totalmente del lado de las fuerzas rusas", afirmó.

Ataques masivos contra objetivos militares

Guerásimov también se refirió a los ataques masivos con misiles y drones contra objetivos militares y del sector industrial militar ucraniano.

"A este tipo de ataques fueron sometidos 76 objetivos importantes. La prioridad son las empresas productoras de sistemas de misiles y drones de largo alcance", indicó.

En particular señaló que las Fuerzas Armadas rusas, en coordinación con el Servicio Federal de Seguridad (FSB), lanzaron entre julio y agosto ataques masivos contra empresas implicadas en la fabricación del sistema de misiles tácticos Sapsán.

Señaló que el pasado 28 de agosto el Ejército ruso atacó en Kiev empresas fabricantes de misiles y naves aéreas, y tres aeródromos ucranianos, y hoy atacó empresas similares en Dnipropetrovsk, Zaporiyia, además de 10 aeródromos militares en diversas partes de Ucrania.

En el contexto de las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, empantanadas pese a los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de poner fin al conflicto, Guerásimov indicó que "las fuerzas rusas continuarán su ofensiva" hasta lograr los propósitos de la llamada operación militar especial.