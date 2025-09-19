Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago10.0°
Humedad77%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Mundo | Rusia

Rusia desmiente violación de espacio aéreo estonio

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El Ministerio de Defensa ruso rechazó las acusaciones de Tallin, que invocó el Artículo 4 del Tratado de la OTAN para consultas con sus aliados ante el supuesto incidente.

Moscú asegura que tres cazas MiG-31 realizaron un vuelo programado entre Karelia y Kaliningrado sobre aguas neutrales del Báltico, cumpliendo las normas internacionales.

Rusia desmiente violación de espacio aéreo estonio
 EFE (archivo)

Estonia sostiene que los cazas rusos permanecieron 12 minutos sobre la isla de Vaindlo, lo que provocó la intervención de aviones de patrulla aérea de la OTAN.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Ministerio de Defensa de Rusia negó esta noche que sus cazas violaran el espacio aéreo de Estonia, tal y como lo denunció el viernes Tallin, que invocó el Artículo 4 del Tratado de la OTAN para efectuar consultas con los aliados.

"El 19 de septiembre tres cazas MiG-31 realizaron un vuelo programado desde Karelia (en la frontera con Finlandia) a un aeródromo de Kaliningrado", señala la nota castrense en la que se sostiene que ninguno de los aparatos se desvió de su ruta durante esa misión.

Según el comunicado, todo el vuelo se efectuó "conforme a un estricto cumplimiento de las normas internacionales" y "no violó las fronteras de otros estados".

"Durante el vuelo, las aeronaves no se desviaron de su ruta ni violaron el espacio aéreo de Estonia", insistieron los militares rusos.

El trayecto de los MiG pasaba sobre aguas neutrales del mar Báltico, a más de tres kilómetros de la isla de Vaindlo, concluyó Defensa.

Tallin reafirma la violación y recurre a la OTAN

Estonia denunció previamente la violación de su espacio aéreo por tres cazas rusos, que, según Tallin, permanecieron durante 12 minutos en el aire sobre la isla de Vaindlo, en el golfo de Finlandia, lo que obligó a aviones de patrulla aérea de la OTAN a intervenir.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada