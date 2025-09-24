Rusia tachó de "histeria" las denuncias sobre invasión al espacio aéreo de la OTAN

Rusia calificó este miércoles de "histeria exaltada" las denuncias de violaciones de espacio aéreo de otros países por sus aviones de guerra y aseguró que estas no tienen ningún fundamento.

"Oímos una histeria exaltada acerca de que nuestros pilotos militares supuestamente violaron algunas reglas e invadieron espacio aéreo ajeno", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.

Acto seguido, enfatizó que dichas afirmaciones "no tienen absolutamente ningún fundamento y carecen de pruebas".

Peskov eludió con estas palabras la petición de comentar las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de que los países de la OTAN pueden derribar aviones rusos si estos invaden su espacio aéreo.

Estonia, Polonia y Rumanía han denunciado violaciones de su espacio aéreo por aviones y drones rusos, lo que llevó ayer a la OTAN a advertir de que se defenderá de cualquier amenaza ante la "escalada" en la incursión de cazas y drones en el cielo europeo.

Los aeropuertos de las capitales de Dinamarca y Noruega tuvieron que cerrar durante horas entre la noche del lunes y la madrugada del martes debido a la presencia de varios drones en su cercanía, en lo que la primera ministra danesa, Mette Fredriksen, calificó de "ataque grave" a la infraestructura del país nórdico.

Bruselas recordó que este mes ha visto "acciones imprudentes" de Rusia "en al menos tres Estados miembros", en referencia a Polonia, Rumanía y Estonia.

Macron: Si hay más provocaciones en territorio OTAN, la reacción será más fuerte

El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió este miércoles de que, si hay "nuevas provocaciones" rusas en países de la OTAN, como las de los últimos días con el envío de drones o cazas que han violado el espacio aéreo, la reacción aumentará y será "más fuerte".

Se trata de "hacer lo que hemos planificado", explicó Macron en una entrevista radiotelevisada por France 24 y RFI en la que no quiso dar más detalles sobre la forma que podrían tener esa reacción por razones de confidencialidad y de estrategia.

En cualquier caso, insistió en que, "si hubiera nuevas provocaciones, subiríamos en un grado" la respuesta y recalcó que habría que "reaccionar de forma un poco más fuerte".

También defendió que hasta ahora "la OTAN ha reaccionado de forma proporcionada" a las incursiones de drones en Polonia y en Rumanía y a las de cazas rusos en el espacio aéreo de Estonia: "No vamos a abrir el fuego frente a esto".

En cualquier caso, consideró que está justificado que los aliados hayan incrementado su "postura de defensa" y, a ese respecto, recordó que Francia ha enviado dos aviones de combate Rafale de refuerzo a Polonia.

Acerca del riesgo de una escalada con estos incidentes, el presidente francés hizo hincapié en que lo que quiere Rusia es señalar a los países europeos de la OTAN para que se preocupen de su propia seguridad y desatender la ayuda a Ucrania, después de que hayan puesto en pie la llamada Coalición de Voluntarios para dar garantías de seguridad a ese país en caso de alto el fuego.

Frente a eso, dijo que los miembros de la Alianza Atlántica tienen que demostrar que pueden proteger al mismo tiempo a Ucrania y sus propios espacios aéreos. "Es importante -afirmó- que seamos creíbles y que estemos unidos" frente a Rusia, que es "una potencia de desestabilización".

Nueva posición de Trump "abre una nueva perspectiva"

Macron insistió en que no ve una disponibilidad por parte del presidente ruso, Vladímir Putin, para un alto el fuego, y contrastó esa posición con la de Ucrania.

En cuanto al aparente cambio de posición de Trump, Macron señaló que "es interesante" el "cambio" en su análisis. A partir de ahí, estimó que hay "un compromiso" de Estados Unidos para participar en las garantías de seguridad acordadas por la Coalición de Voluntarios y señaló que se va a trabajar en esa cuestión.

A juicio de Macron, la nueva posición de Trump "claramente abre una nueva perspectiva", al constatar la capacidad de Ucrania de resistir y la "capacidad colectiva" de sus socios para "hacer más".