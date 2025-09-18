SHOA confirmó que terremoto 7.8 en Rusia no reúne condiciones para tsunami en Chile

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó esta tarde que terremoto registrado en Rusia no reúne las condiciones para generar tsunami en el país.

A través de su cuenta de X, el órgano precisó que el sismo de magnitud 7.8 ocurrido a 143 kilómetros al este de Petropavlovsk, situada en la bahía de Avancha, a orillas del océano Pacífico, "no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".