Expectación en el Kremlin por película con Jude Law interpretando a Putin

Moscú celebró el pronto estreno, en el Festival de Venecia, de la película "The Wizard of the Kremlin", en la que el actor británico Jude Law interpreta a Vladimir Putin.

"Hay que verlo como algo normal, con comprensión. Putin es uno de los líderes mundiales más experimentados y con mayor éxito en el mundo", dijo el portavoz presidencial, Dmitri Peskov, en rueda de prensa.

"Es un líder mundial, cuya influencia en los asuntos mundiales es difícil de sobrevalorar. Por eso, el interés hacia él en diferentes países del mundo es totalmente natural", añadió Peskov, que reconoció que en el Kremlin aún no han visto la cinta.

El filme es una adaptación de la novela homónima del politólogo Giuliano Da Empoli, está dirigido por Olivier Assayas -con guion de ambos juntos a Emmanuel Carrère- y tiene en su reparto, también a Paul Dano y Alicia Vikander.

"Hemos visto informaciones sobre eso (la película), pero no sabemos nada al respecto. No sabemos exactamente de qué trata, cuál es el trama, etc. Nadie nos ha contactado", dijo Peskov en enero pasado.

La novela de Empoli, que se convirtió en un fenómeno de ventas en Francia, narra la historia de un personaje ficticio llamado Vadim Baránov, asesor cercano del presidente ruso, que acompaña al lector en un viaje al corazón del poder en este país, enfrascado en una cruenta guerra en Ucrania desde febrero de 2022.