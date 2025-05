Empeora salud de José Mujica: Está en "situación terminal"

La familia de José "Pepe" Mujica (89 años) anunció este lunes que la salud del expresidente de Uruguay ha empeorado y que se encuentra en una fase terminal luego de que el año pasado le fuera diagnosticado cáncer de esófago, el que se extendió hasta el hígado.

La preocupación por su estado de salud aumentó este fin de semana luego de que el líder político sudamericano no votara en las elecciones departamentales celebradas el domingo en su país.

Lucía Topolansky, esposa de Mujica, confirmó este lunes que Mujica se encuentra en fase terminal y está con cuidados paliativos.

La también exvicepresidenta de Uruguay indicó a Radio Sarandí que "íbamos a hacer el esfuerzo de ir a votar, pero el traslado en el vehículo era mucho para él y la médica le recomendó que no fuera".

Topolansky añadió que el expresidente "está en la meseta, está a término" y explicó que se trata de "una situación terminal" y que "está con cuidados paliativos. En esta etapa, están tratando que esté sin dolor, que pueda dormir y que no tenga ansiedad".

"Yo estoy hace más de 40 años con él y voy a estar hasta el final; eso fue lo que prometí. Lo que tratamos de hacer es reservar la intimidad de nuestra familia, pero con un personaje como Pepe es medio imposible", comentó.

En enero pasado, José Mujica confirmaba a los medios que no se sometería a más tratamientos luego de que los médicos le anunciaran que tenía metástasis. "El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada", contó entonces.

"Sinceramente, me estoy muriendo y el guerrero tiene derecho a su descanso", dijo en esa oportunidad al pedir que respetaran su retiro a la vida privada.