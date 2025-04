Juan Carlos Cruz: El papa Francisco abrió una puerta que esperemos no se pueda cerrar

En conversación con Cooperativa, el periodista Juan Carlos Cruz, sobreviviente del cura Fernando Karadima y miembro de la Pontificia Comisión para la Tutela de los Menores creada por el papa Francisco, afirmó este martes que el pontífice argentino, fallecido ayer a los 88 años, abrió un camino hacia la justicia y la protección de menores en la Iglesia, pero aún queda mucho por hacer.

A pesar de los avances, como la creación de la comisión en 2014, persisten disparidades y víctimas que siguen buscando justicia en todo el mundo.

"El papa Francisco abrió una puerta que esperemos no se pueda cerrar, pero, desgraciadamente, no estamos tan sanos en todas las diócesis del mundo como están otros. Hay mucha disparidad, y el hecho de que haya víctimas todavía en Chile y en todas partes del mundo que siguen mendigando justicia, eso no puede ser", dijo Cruz, amigo de Jorge Mario Bergoglio, en Una Nueva Mañana.

"Yo creo que el papa dejó un camino pavimentado, pero es un camino que hay que cuidar, incrementar, y hay que seguir preocupándose eso y más todavía", indicó.

Miembro de la comisión desde 2021, el periodista destacó que sus integrantes "son realmente gente súper comprometida, que actuaba -porque ahora que no está el papa no sé cómo va a ser- con bastante independencia".

"La comisión ha hecho mucho y lo sigue haciendo. Acaba de salir un reporte anual que cuenta todo lo que se ha hecho, y se ha avanzado un montón en temas de justicia y ahora trabajando en la reparación, si es que uno puede decir que se puede reparar a alguien, pero reparar no solo psicológica y espiritualmente, sino que materialmente", explicó.

¿Un papa ultraconservador? "Corremos ese riesgo"

En Cooperativa, Cruz reflejó su preocupación sobre el futuro del papado de cara a la elección del nuevo pontífice en el cónclave, al existir candidatos conservadores que podrían revertir las reformas de Francisco.

"Corremos ese riesgo. Yo espero que la sanidad prevalezca y se pueda seguir una línea parecida al papa Francisco, porque yo creo que todos estamos de acuerdo qué es lo que necesita el mundo: el mundo no necesita más restricciones y más más boato y más tú puedes, tú no puedes; necesitamos más inclusión", opinó el periodista.