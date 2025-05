Agustinos en Chile: León XIV va a alzar la voz con diplomacia

Los agustinos, la orden a la que pertenece el nuevo papa León XIV, afirman que el pontífice estadounidense-peruano "va a alzar la voz con diplomacia".

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el fray José Ignacio Busta, prior provincial de la compañía en Chile, resaltó este viernes las cualidades del flamante líder de la Iglesia católica, electo ayer en la cuarta votación del cónclave, destacando su carácter de "comunión" y búsqueda del diálogo.

El fraile conoció a León XIV cuando aún era conocido como el sacerdote Robert Francis Prevost, durante su visita a Chile en 2002 y en su rol como prior en Roma, y lo describió como una persona más serena y reservada que el papa Francisco, pero igualmente comprometida con la paz y la justicia social, reflejando la situación mundial actual.

"Es un hombre muy cordial, que sabe escuchar, es muy sereno en su personalidad. Incluso, hasta podríamos decir que es un poco reservado, pero es un hombre que se da el tiempo para poder encontrarse con los demás y poder escuchar a los demás. Es un amante de las cosas sencillas, amante del encuentro entre las personas", dijo Busta vía telefónica.

"Me refiero a ser reservado porque no tiene la exuberancia que tenía el papa Francisco, entonces, en ese sentido, tal vez vamos a ver una diferencia (...) Con esto no quiero decir que es un hombre tímido, sino que es un hombre que aprecia, sobre todo, el valor del encuentro personal y cuando tiene que decir algo lo dice y lo dice con firmeza", comentó el sacerdote.

"Un pontificado de paz"

Busta afirmó que de León XIV "tenemos que esperar un pontificado de paz".

"Tal vez nos parecemos un poco en la actual situación mundial a la situación que le tocó vivir al papa León XIII, porque la primera sensación que tenemos cuando escuchamos las noticias internacionales es que hay rumores de guerra, hay desencuentro, no prima el diálogo, los nacionalismos están demasiado exacerbados y el tema de la migración todavía no ha sido tratado de una manera adecuada", indicó el fraile.

Destacó, además, que su origen estadounidense y su trasfondo familiar multicultural pueden influir positivamente en su liderazgo y su mensaje sobre la migración y las políticas internacionales, como contrapeso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Él viene también de una familia de diferentes orígenes culturales, por lo tanto, lleva esta diversidad y el tema de la migración literalmente en la sangre. Viene también del mundo misionero, por lo tanto, siendo un misionero conoce muy bien lo que es el encarnarse en una cultura distinta, el poder aportar a esa cultura distinta desde sus propias posibilidades y desde ahí poder valorar también al otro por lo distinto que sea", planteó.

En ese sentido, cree que "el papa León XIV va a alzar la voz cuando él se dé cuenta de que hayan políticas indebidas, realidades concernientes a lo internacional que no estén bien. Él no se va a quedar callado y creo que su palabra va a ser bastante bien recibida, porque va a saber decirla con diplomacia y de una manera adecuada en el escenario adecuado y va a ser profundamente apreciada".