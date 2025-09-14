Síguenos:
Con presencia peruana, la Plaza de San Pedro cantó el "Cumpleaños feliz" a León XIV

Fuente: Vatican Media
El papa León XIV celebró este domingo su 70 cumpleaños con miles de fieles en la Plaza de San Pedro. El pontífice, que nació en Chicago (EE.UU.) el 14 de septiembre de 1955 con el nombre secular de Robert Prevost, agradeció las felicitaciones y los gestos de cariño de los fieles, que se dieron cita en el Vaticano para acompañarlo en este día especial.

Desde la ventana del Palacio Apostólico, el papa, visiblemente emocionado, vio las pancartas y escuchó una banda que entonaba el "cumpleaños feliz".

La jornada festiva en Roma contó con una nutrida representación de la comunidad peruana, ya que León XIV también tiene la nacionalidad de ese país. Los fieles de Perú desplegaron una gran pancarta con los colores de la bandera de su nación, y el papa saludó a la Asociación Religiosa Jesús Nazareno Cautivo de Monsefú, de la que fue obispo.

