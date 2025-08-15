León XVI: "No debemos resignarnos a que prevalezca la lógica del conflicto y las armas"

El papa León XVI lamentó que, "desafortunadamente, nos sentimos impotentes ante la expansión de la violencia en el mundo" pero instó a no resignarse "a que prevalezca la lógica del conflicto y las armas", durante el rezo del ángelus de este viernes en la plaza de la Libertad de Castel Gandolfo, donde se encuentra de vacaciones.

El pontífice celebró este viernes misa en la parroquia del palacio pontificio con motivo de la festividad de la Asunción de María y después el ángelus ante cerca de 2.500 personas que se congregaron en esta localidad a las afueras de Roma, lugar de veraneo durante años de los papas, aunque Francisco interrumpió esta tradición.

León XIV rogó para que el ejemplo de María convenza "alguna vez del valor de la vida humana, y que nunca más se desperdicien vidas humanas, desencadenando guerras".

"Desafortunadamente, nos sentimos impotentes ante la expansión de la violencia en el mundo, cada vez más sordos e insensibles a todo impulso humano. Sin embargo, no debemos perder la esperanza. Dios es más grande que el pecado", añadió.

Y continuó: "No debemos resignarnos al prevalecer de la lógica del conflicto y las armas. Creemos que el Señor continúa ayudando a sus hijos, recordando su Misericordia, que solo fue derramada. Es posible redescubrir el camino de la paz".

El papa llegó este miércoles a Castel Gandolfo, a las afueras de Roma, para unos días de vacaciones hasta el 19 de agosto y refugiarse en la localidad donde ya estuvo en julio del calor extremo de la capital y celebrar algunos actos por la zona como un almuerzo con un centenar de personas desfavorecidas.

Tras haber pasado 16 días en julio, regresó a Villa Barberini, otro edificio perteneciente al Vaticano, ya que el palacio apostólico se convirtió en un museo durante el pontificado de Francisco, que nunca acudió de veraneo esta localidad.

En este periodo, tiene previsto además una misa el domingo en el Santuario de Santa Maria della Rotonda tras la que regresará para el rezo del ángelus en Castel Gandolfo y después en el borgo Laudato Si', situado en los jardines del palacio pontificio de Castel Gandolfo, almorzará con un centenar de personas necesitadas de la diócesis de Albano.