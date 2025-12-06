Venezuela: Exgobernador opositor murió en prisión

La ONG venezolana Foro Penal denunció este sábado la muerte en prisión y bajo custodia del Estado del exgobernador opositor de Nueva Esparta (insular) Alfredo Díaz, quien llevaba más de un año preso y "aislado", según dijo el director presidente de la institución, Alfredo Romero.

"Otro preso político que muere en cárceles venezolanas. Llevaba un año preso, aislado. Sólo permitieron una visita de su hija. Tenía 55 años. ¡Es indignante! El Estado es responsable de la salud de la persona bajo su custodia", manifestó en su cuenta de X.

En la misma red social, el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, confirmó que la "familia de Alfredo Díaz ha sido notificada de su muerte mientras se encontraba bajo custodia".

"Según el Protocolo de Minnesota (2016) se trata de una 'muerte potencialmente ilícita' que debe ser investigada de manera objetiva e imparcial", subrayó Himiob en X.

El partido opositor Voluntad Popular (VP) aseguró que Díaz falleció "hace horas" en la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocida como El Helicoide, "víctima de un infarto fulminante".

"Esto no es un hecho aislado. Es la consecuencia directa de un sistema que persigue, encarcela y destruye vidas para sostenerse en el poder. Alfredo Díaz murió sin libertad, sin justicia y sin garantías mínimas, en una cárcel donde el régimen decide quién vive y quién muere", protestó VP.

La esposa de Díaz, Leynys Malavé, exigió en su cuenta de Instagram una respuesta al Estado: "¿Qué pasó con mi esposo, me lo mataron?", subrayó.

Por su parte, el opositor y líder de VP, Leopoldo López, aseguró que Díaz "llevaba meses solicitando atención médica y se la negaron".

"Su partida nos toca profundamente a quienes caminamos con él y compartimos la lucha por la libertad", indicó López en su cuenta de X.

El exgobernador -activista del partido opositor Acción Democrática y también exconcejal y exalcalde- fue detenido en noviembre de 2024, en un contexto de crisis tras las presidenciales de julio de ese año, en las que la mayor coalición opositora denunció como fraudulento el resultado de dio la reelección al mandatario Nicolás Maduro.

Díaz cuestionó la falta de publicación de los resultados desglosados de las presidenciales y denunció, días antes de su detención, la crisis eléctrica que vivió en noviembre Nueva Esparta, que el Gobierno atribuyó a ataques de la oposición.

Régimen de Maduro dice que exgobernador murió producto de un infarto

El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela informó este sábado que el exgobernador Díaz murió producto de un infarto, como reportaron previamente varias ONG y partidos políticos.

A través de un comunicado, precisó que este sábado, aproximadamente a las 06:33 hora local (10:33 GMT), Díaz manifestó "síntomas compatibles con un infarto del miocardio", por lo que fue "auxiliado por sus compañeros de recinto" e "inmediatamente" atendido en la emergencia, donde le prestaron "atención médica primaria".

En virtud de su condición, prosiguió la cartera de Estado, fue trasladado al Hospital Universitario de Caracas, donde ingresó y "falleció minutos después" de que intentaran estabilizarlo.

"Estaba siendo procesado, con plena garantía de sus derechos, de acuerdo al ordenamiento jurídico y al respeto de los derechos humanos y su defensa jurídica. Evidenciándose esto mediante videos y registros correspondientes", señaló el Ministerio Penitenciario.

Machado y González Urrutia ven como "represión estatal" la muerte de Díaz

Los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia advirtieron este sábado que el fallecimiento, bajo custodia del Estado venezolano, del exgobernador revela un "patrón sostenido de represión estatal", y denunciaron que ya son siete los presos políticos que han muerto en prisión luego de las presidenciales del 28 de julio de 2024.

En un comunicado conjunto, compartido en sus redes sociales, Machado y González Urrutia precisaron que las "circunstancias" de estas siete muertes -cifra rectificada después de un primer escrito donde contabilizaban 12- "incluyen la negación de atención médica, condiciones inhumanas, aislamiento y torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes".

"El sistema de seguridad y penitenciario ha sido instrumentalizado para perseguir, castigar y quebrar a quienes piensan distinto", aseguraron los líderes opositores.

En referencia a Díaz, subrayaron que su integridad y vida eran "responsabilidad exclusiva de quienes lo mantenían arbitrariamente secuestrado" en El Helicoide y por tanto -añadieron- "no puede tratarse como un fallecimiento común".

"Es un crimen bajo la responsabilidad del régimen", reafirmaron Machado y González Urrutia, quienes prometieron que documentarán "cada omisión y cada responsabilidad" y "no habrá impunidad".

"La justicia llegará para Alfredo y para cada una de las víctimas de esta tragedia", agregaron.

En su cuenta de X, González Urrutia indicó que Díaz "debió recibir la atención médica que necesitaba, como tantos presos políticos a quienes se les niega un derecho básico que debe ser garantizado sin excepciones".