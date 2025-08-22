María Corina Machado advierte que nueve presos políticos "han intentado suicidarse"

La líder opositora María Corina Machado advirtió este viernes que nueve presos políticos recluidos en un centro penitenciario ubicado en el norte de Venezuela "han intentado suicidarse" recientemente a causa, denunció, del "trato despiadado que sufren y la depresión".

En X, la exdiputada alertó del deterioro de "la salud mental de muchos de los presos" que están en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, intervenida en 2023 por el Gobierno y convertida el año pasado en una prisión para albergar a personas acusadas de ser "guarimberos" (manifestantes violentos) y donde, según familiares, partidos de oposición y ONG, hay detenidos en el contexto de la crisis desatada tras las elecciones presidenciales de 2024.

Machado aseguró que el deterioro se debe a "las condiciones inhumanas de reclusión y los tratos degradantes de los que son víctimas: la comida es muy escasa, podrida, llena de gusanos; las visitas son cada vez más cortas, les han reducido las llamadas telefónicas a sus familiares y las posibilidades de aseo son casi nulas".

La opositora alertó a la comunidad internacional sobre este hecho e hizo un llamado a "denunciar la inhumana situación" que, dijo, viven los presos políticos en Tocorón.

"En el último año, al menos seis venezolanos han muerto bajo custodia del régimen. Esto es asesinato y Nicolás Maduro es el responsable. Habrá justicia. Venezuela será libre", agregó Machado, quien permanece en la clandestinidad desde su última aparición en público, el pasado mes de enero.

#URGENTE



Les pido su ayuda para denunciar la INHUMANA SITUACIÓN que viven nuestros presos politicos en la cárcel de Tocorón.



Tengo informacion que 9 presos recluidos allí han intentado suicidarse en los últimos días debido al trato despiadado que sufren y a la depresión que… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 22, 2025

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 815 presos políticos, entre ellos cuatro adolescentes y 89 con nacionalidades extranjeras.

Recientemente, activistas del Comité de Madres en Defensa de la Verdad exigieron, a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la revisión de los casos de sus parientes, presos en el contexto de la crisis posterior a las elecciones de julio de 2024, en las que la autoridad electoral proclamó la segunda reelección de Maduro pese a los cuestionamientos de la oposición.

El Ejecutivo de Nicolás Maduro asegura que el país está "libre de presos políticos" y que los señalados como tal están encarcelados por la "comisión de terribles hechos punibles".