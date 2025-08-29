Mujer de 83 años se alista en milicias venezolanas ante tensiones con EEUU

Una mujer de 83 años se enlistó en el Ejército Bolivariano de Venezuela como parte del registro de civiles y campesinos que integran la Milicia Bolivariana, programa que busca reforzar la defensa del país ante la creciente tensión con Estados Unidos.

Se trata de Luisa Lerma Hernández, quien se presentó ante los militares pese a su avanzada edad, mostrando su disposición a participar en la milicia.

El momento quedó registrado en un video compartido por el propio Ejército venezolano, donde se observa a militares con lápiz, cuaderno y computador enlistando a civiles. Pese a su edad, la mujer completó el proceso de inscripción, entregando su nombre, cédula de identidad y número de teléfono.

El registro de nuevos integrantes ocurre en un contexto de movilización de buques y drones de la Armada venezolana, en respuesta al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, lo que ha motivado que más ciudadanos se inscriban en la milicia ante un posible conflicto bélico.

Cabe destacar que el Ejército Bolivariano, fuerza militar de Venezuela, se encarga de la defensa del país y de la formación de la Milicia Bolivariana, integrada por civiles y campesinos que reciben entrenamiento militar para reforzar la seguridad interna.

Desde el Ejército Bolivariano destacaron el compromiso de sus integrantes de defender al país bajo el liderazgo de Nicolás Maduro.

@ejercito_ve Una vez más, vamos con fuerza en el segundo día de registro y control de la Milicia Bolivariana, demostrando que tenemos innumerables razones para luchar bajo el liderazgo firme del Comandante en Jefe y Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros. @Johan Hernández ♬ sonido original - EjercitoBolivariano