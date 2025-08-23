Chavistas se alistan en la milicia convocada por el régimen de Maduro
Simpatizantes del gobierno de Venezuela se congregaron este sábado en varios puntos de Caracas para alistarse en la Milicia Nacional Bolivariana (MNB), e instaron a la población a sumarse a la convocatoria hecha por el presidente Nicolás Maduro, en respuesta al patrullaje de buques que planteó EE.UU. en el mar Caribe, cerca a las costas del país sudamericano, para combatir el narcotráfico.
En la plaza Bolívar de Caracas, ubicada a un par de cuadras del Palacio de Miraflores (sede del gobierno), la agencia de noticias EFE pudo constatar que un gran número de ciudadanos acudió a la actividad. Y según imágenes de VTV, el proceso también tuvo lugar en plazas de estados como Lara, Bolívar, Táchira, Trujillo, Sucre y La Guaira.
El pasado lunes, Maduro ordenó el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el país, luego de que EE.UU. aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su captura.