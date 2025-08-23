Simpatizantes del gobierno de Venezuela se congregaron este sábado en varios puntos de Caracas para alistarse en la Milicia Nacional Bolivariana (MNB), e instaron a la población a sumarse a la convocatoria hecha por el presidente Nicolás Maduro, en respuesta al patrullaje de buques que planteó EE.UU. en el mar Caribe, cerca a las costas del país sudamericano, para combatir el narcotráfico.

En la plaza Bolívar de Caracas, ubicada a un par de cuadras del Palacio de Miraflores (sede del gobierno), la agencia de noticias EFE pudo constatar que un gran número de ciudadanos acudió a la actividad. Y según imágenes de VTV, el proceso también tuvo lugar en plazas de estados como Lara, Bolívar, Táchira, Trujillo, Sucre y La Guaira.

El pasado lunes, Maduro ordenó el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el país, luego de que EE.UU. aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su captura.

