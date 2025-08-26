El periodista Omar Lugo abordó en Cooperativa la tensión existente entre Estados Unidos y Venezuela, tras el desplazamiento de la armada estadounidense por aguas internacionales, según la Casa Blanca con el fin de combatir el narcotráfico, pero que desde la perspectiva del Gobierno de Nicolás Maduro es una amenaza militar.

De acuerdo a Lugo, las señales que ha hecho el presidente Donald Trump contra su par venezolano están bajo la tesis de presionarlo para negociar. Sin embargo, esto -explica- ha servido para “alentar la propaganda oficial chavista, para anunciar movilizaciones de milicianos y hoy mismo el Ministro de Defensa, Vladimir Padrino, ha dicho que van a aumentar la vigilancia en las aguas territoriales venezolanas bien hacia el norte”.

“Este es un gobierno que se define como popular, militar y policial. Está en la consigna diaria del chavismo”, señala, por lo que “la tesis del enemigo externo le ha ayudado mucho al gobierno, para mantenerse y aferrarse en su ideología nacionalista”. En ese sentido, la supuesta movilización de 4,5 millones de milicianos –formado por trabajadores públicos, desempleados, etc.-, el Ejecutivo lo ha “exhibido una muestra de su presencia en la sociedad venezolana”.

"Al gobierno le va muy bien tener una confrontación internacional, aunque sea retórica, que es hasta ha llegado hasta ahora, para poder disuadir y evadir los problemas reales del venezolano común”, reflexionó el periodista.

LEER ARTICULO COMPLETO