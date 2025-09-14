González Urrutia: "Ojalá Maduro reflexione y tenga el coraje para abandonar Venezuela"

En medio del convulsionado escenario político en ese país, el líder antichavista Edmundo González Urrutia, quien reclama la Presidencia de Venezuela, instó a Nicolás Maduro reconsiderar su permanencia en suelo venezolano.

El exembajador, que denunció "fraude" en las presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el organismo comicial -controlado por el chavismo- proclamó la controvertida reelección de Maduro, lanzó su petición en el contexto de una significativa presencia militar estadounidense en la región y las advertencias de Donald Trump.

Desde su exilio en España, durante una entrevista con el canal RTVE, el político expresó directamente su deseo: "Ojalá Maduro reflexione y tenga el coraje para abandonar el país e irse a un destino donde pueda disfrutar de sus ganancias".

Respecto a la situación actual en el Caribe, el dirigente opositor destacó la magnitud del despliegue de Estados Unidos, señalando que "algo tiene que pasar, porque un país no puede estar al vilo de una situación como la que tenemos".

Detalló la presencia de "cuatro mil o seis mil efectivos de las fuerzas armadas de Estados Unidos acantonados allí, en una isla cerca de Venezuela, cuatro naves de guerra, aviones", un movimiento que califica de "muy pero muy importante", anticipando que "algo tiene que ocurrir".

La ofensiva liderada por el presidente estadounidense Donald Trump contra Maduro se fundamenta en acusaciones de que el líder venezolano encabeza una supuesta organización criminal.

Bajo este argumento, el mandatario ordenó la captura de Maduro y movilizó aeronaves y buques cerca de las costas de Venezuela, aumentando la tensión en la zona.