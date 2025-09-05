Maduro: EE.UU. debe abandonar su plan de cambio violento de régimen en Venezuela

Nicolás Maduro dijo este viernes que Estados Unidos "debe abandonar su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe".

Denunciando las "amenazas" de Donald Trump por su despliegue militar en aguas caribeñas (bajo el argumento de combatir el narcotráfico), el dictador exigió "respetar la soberanía, el derecho a la paz, a la independencia de nuestros países".

El sucesor de Hugo Chávez lideró una ceremonia de "activación operativa, organizativa" de la Milicia Nacional Bolivariana (MNB), transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), y advirtió a Trump que "algunos de sus funcionarios" están buscando "un cambio de régimen en Venezuela", lo que "es un error".

Denunció que se pretende "montar un expediente falso, absolutamente falso, con el tema del narcotráfico para agredir a todo un país", pero aseguró que Venezuela es "libre de producción de hoja de coca, libre de producción de cocaína y es un país que combate el narcotráfico".

"Con todo respeto le digo, señor presidente Trump: aquí en Venezuela se le respeta, y Venezuela respeta para que la respeten. Con el respeto que nos hemos ganado se los decimos: esos informes de inteligencia que le pasan no son verdad", agregó Maduro, a quien Estados Unidos acusa de "violar" sus leyes "sobre narcóticos".

Advirtiendo el riesgo de "un conflicto militar de alto impacto", añadió que "Venezuela siempre ha estado en la disposición de conversar, dialogar (con Estados Unidos), pero así como estamos en la disposición de conversar y dialogar, exigimos respeto para nuestro país".

Estados Unidos ha desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe cercanas a las costas de Venezuela para combatir el tráfico de drogas que -asegura- "contaminan" las calles de su país.

Ordenó además, en las últimas horas, que 10 naves de combate F-35 fueran desplazadas a una base aérea de Puerto Rico.

El Pentágono declinó hacer comentarios sobre esta movilización, tras ser preguntado por la agencia de noticias EFE.

Trump amenazó derribar cazas venezolanos

Por su parte, Donald Trump advirtió este viernes que si los cazas de Venezuela ponen "en una situación peligrosa" a uniformados estadounidenses, "serán derribados".

"Van a meterse en problemas", dijo Trump, consultado por los periodistas en el Despacho Oval, un día después de que el Pentágono confirmara que dos F-16 venezolanos sobrevolaron el destructor estadounidense USS Jason Dunham, que navegaba en aguas internacionales del Caribe.

El Pentágono calificó dicho acto como una "maniobra provocativa" para interferir con las acciones contra el "narcoterrorismo".

Días antes, EE.UU. atacó una supuesta narcolancha, causando la muerte de 11 traficantes que según Washington, pertenecían a la organización criminal transnacional Tren de Aragua, que relacionan con el Gobierno de Maduro.

Preguntado sobre cómo reaccionaría si percibe una amenaza real por parte de aviones venezolanos, Trump fue tajante: "Si ellos hacen eso, usted tiene la opción de hacer lo que quiera, ¿de acuerdo?", contestó, dirigiéndose al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor conjunto, y a Pete Hegseth, jefe del Pentágono.

"Si vuelan en una posición peligrosa, yo diría que usted, o sus capitanes, pueden tomar la decisión sobre qué hacer", añadió.

Preguntado sobre qué tan cerca llegaron los aviones, Trump no quiso entrar en detalles: "No quiero hablar de eso. Pero si nos ponen en una posición peligrosa, serán derribados".