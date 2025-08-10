Policía Bolivariana juró lealtad a Maduro tras anuncio de recompensa de EE.UU.

El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana de Venezuela expresó este domingo su lealtad al gobernante del país suramericano, Nicolás Maduro, luego de que Estados Unidos ofreciera una recompensa de 50 millones de dólares a cambio de información que conduzca al arresto del líder chavista.

"Cuente con las armas de la Policía Nacional Bolivariana para defender la revolución", manifestó el comandante general de la institución, Rubén Santiago, en un video publicado en su cuenta de Instagram.

El jefe policial calificó de "infame" e "inescrupulosa" la medida anunciada por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien comunicó la recompensa y acusó a Maduro de utilizar "organizaciones terroristas extranjeras como Sinaloa y el Cartel de los Soles para introducir drogas letales y violencia" en el país norteamericano.

"En un acto vil, en un acto vulgar, que trata de mancillar la soberanía suprema que tiene Venezuela, impusieron una recompensa contra nuestro querido, amado y respetado comandante en jefe, Nicolás Maduro", expresó Santiago, quien repudió, en nombre "más de 93.000" funcionarios, la medida contra Maduro.

Rechazo y respaldo en Venezuela

En los últimos días, varias instituciones, funcionarios y cuerpos militares venezolanos se han pronunciado en favor de Maduro y han rechazado la acusación de la fiscal general de Estados Unidos.

Este sábado, el comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Javier Marcano Tábata, afirmó que la declaración de Bondi pasará a la historia como un "monumento permanente a la mentira".

Asimismo, aseguró que la acusación de narcotráfico es "una innoble narrativa que busca posicionar una mentira como verdad" y expresó la lealtad de las instituciones que lidera al manifestar que están "listas y dispuestas" para "servir donde considere" Maduro y en "cualquier tiempo" y "cualquier circunstancia".

Visión de la Oposición

Este domingo, la líder opositora venezolana María Corina Machado confió en que la recompensa por la captura de Maduro ayude "rápidamente" a resolver el conflicto en Venezuela e, incluso, motive al mandatario a abandonar el país.