Opositor venezolano Capriles espera que acuerdo de paz en Gaza sea replicado en el mundo

El opositor venezolano Henrique Capriles manifestó este lunes que espera que el acuerdo de paz en Gaza, que se prevé se firme hoy en Egipto, sea duradero y replicado en el mundo para que "nunca ninguna familia sienta el terrible dolor del secuestro, de la guerra, el odio y la muerte".

"¡La paz a veces resulta inalcanzable pero hay que insistir con ella con coraje, compromiso y respeto por la vida!", manifestó Capriles a través de su cuenta de X tras celebrar el regreso de rehenes y el acuerdo de paz entre Israel y el grupo palestino Hamás.

Para el también dos veces candidato a la Presidencia, con el retorno de los rehenes se presencian "los frutos del acuerdo de paz" y con ello se aspira, dijo, a que esto "sea el comienzo de una nueva etapa donde prevalezca la razón sobre la violencia, el amor sobre el odio, la unión sobre la división y la esperanza sobre el miedo".

Hoy finalmente se dió el regreso de rehenes y el acuerdo de paz entre Israel y Hamas.



Ojalá que este camino de paz que inicia sea duradero y sea replicado en el mundo para que nunca ninguna familia sienta el terrible dolor del secuestro, de la guerra, el odio y la muerte. ¡La… pic.twitter.com/kEi4uRnFbD — Henrique Capriles R. (@hcapriles) October 13, 2025

Para este lunes, está previsto que se firme un acuerdo de paz en la ciudad balneario egipcia Sharm el Sheij. Ni Israel ni el grupo palestino Hamás estarán presentes, sin embargo, en esta cita, a la que sí acudirán una treintena de jefes de Estado, de Gobierno o líderes de organismos internacionales.

Según el acuerdo de alto el fuego, una vez los 20 cautivos con vida que quedaban en Gaza fueran entregados hoy al Ejército israelí y devueltos a sus fronteras, más de 1.700 palestinos serían liberados en Gaza -muchos arrestados durante meses sin cargos y juicio-, 154 presos con altas condenas serían deportados a Egipto y 88 liberados en Cisjordania o Jerusalén Este.

El 7 de octubre de 2023, Hamás mató en suelo israelí a 1.200 personas y secuestró a 251, dando inicio a una nueva ofensiva bélica con la que Israel ha arrasado Gaza y causado al menos 67.000 muertos, la mayoría civiles.