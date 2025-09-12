María Corina Machado pide a los venezolanos confiar en que "todo va a estar bien"

La líder opositora venezolana María Corina Machado llamó este viernes a la ciudadanía a mantener la confianza en medio de la crisis política del país. Desde la clandestinidad, aseguró que "todo va a estar bien" porque, afirmó, "esto se acabó".

La exdiputada volvió a rechazar el tercer mandato de Nicolás Maduro y cuestionó el llamado oficial a integrarse en la milicia para prepararse ante una eventual agresión de Estados Unidos.

"Te roban, te engañan, te humillan y ahora pretenden que tú salgas a defenderlos", señaló en un video difundido en sus redes sociales, agregando que "a ellos solo les queda el miedo".

Machado acusó al Gobierno de mostrar "angustia y desesperación", al sostener que "las grietas se convirtieron en troneras". También pidió a los venezolanos mantener la esperanza: "Tú lo sabes, tú lo ves, tú lo hueles, ten confianza, todo va a estar bien, esto se acabó. Tú no estás solo, ellos sí".

Su mensaje ocurre en paralelo a nuevas declaraciones del chavismo. El ministro del Interior y número dos del oficialismo, Diosdado Cabello, advirtió que llegó la hora de "la guerra revolucionaria contra un enemigo poderoso", en referencia a EE.UU.

Por su parte, Maduro afirmó que quien pida una invasión será declarado "traidor a la patria" y anunció jornadas de "debate" sobre la preparación para "pasar a la lucha armada".

En agosto, el Gobierno inició un proceso de alistamiento de las llamadas fuerzas milicianas, con más de 8,2 millones de inscritos, según cifras oficiales. Con la reciente habilitación de un registro virtual permanente, Maduro busca ampliar esa cifra.

Machado, sin embargo, llamó a desobedecer esta convocatoria, asegurando que el oficialismo solo pretende "aparentar fuerza cuando la realidad es que se están desmoronando".