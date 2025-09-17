Venezuela acusa a la DEA de "falso positivo" por incautación de cocaína

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó este miércoles a la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos de dirigir una operación de "falso positivo", tras la incautación de 3.692 kilos de cocaína que eran transportados en una lancha proveniente presuntamente de Colombia.

"Esa lancha con drogas era una operación de falsa bandera de la DEA para acusar a Venezuela, iban a salir cuatro detenidos con cédula venezolana, eso lo están contando ellos, los detenidos, eso lo están diciendo ellos", señaló Cabello en una rueda de prensa.

El funcionario indicó que el objetivo de la DEA era "hacer creíble que la lancha incautada procedía de Venezuela."

Balance de Incautaciones y Acusaciones

Además, Cabello dijo que durante los primero ocho meses de este año, se han incautado sesenta toneladas de drogas en el país.

"Esa es la mayor cantidad que se ha capturado desde el año 2010", añadió el número dos del chavismo.

El pasado lunes, Cabello informó que cuatro personas fueron detenidas en Falcón por transportar 3.692 kilos de cocaína, provenientes, aseguró, de la Guajira en Colombia.

A través de una publicación en Instagram, el ministro explicó que las personas detenidas habían partido de Puerto López, en la Guajira colombiana.

Escalada en el Caribe: Reacción de EE.UU.

EE.UU. ha incrementado su presencia militar en el Caribe Sur en respuesta al "narcotráfico proveniente de Venezuela", según denuncia Washington, con el despliegue de, al menos, ocho buques de guerra en la región y de un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como de más de 4.500 soldados.

El Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha advertido que el despliegue militar supone una "amenaza" para la paz de la región y un intento de forzar un "cambio de régimen" en Venezuela.