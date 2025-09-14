Un grupo de motoristas celebró este fin de semana el Día Mundial de la Arepa, la preparación que más se come en Venezuela, con la meta de preparar unas 20.000 y repartirlas en distintos puntos de Caracas.

"Estas arepas van dirigidas a hospitales, geriátricos, casas-hogar, comunidades muy vulnerables, pero también (a personas en) situación de calle. Tratamos de llegar a cada punto vulnerable", precisó a la agencia de noticias EFE la organizadora, que se identificó como Mari Love, de 54 años.

La arepa tiene un Día Mundial desde 2012, que se celebra el segundo sábado del mes de septiembre de cada año, con el objetivo de promover la integración de los venezolanos en el exterior y la discusión en torno a sus culturas y tradiciones.

