Venezolanos se preparan para la Navidad, pero la real

Publicado:
Aunque el régimen de Nicolás Maduro "adelanta por decreto" la Navidad para el mes de octubre, apelando a dinamizar la economía, lo cierto es que la conmemoración tiene su fecha y la gente lo sabe, porque Caracas ya luce casas y comercios adornados con motivos rojos y verdes, aunque marcados por la incertidumbre en la población por el curso de la ofensiva militar de EE.UU. en el Caribe, que muchos temen se extienda contra la dictadura chavista.

