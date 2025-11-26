Aunque el régimen de Nicolás Maduro "adelanta por decreto" la Navidad para el mes de octubre, apelando a dinamizar la economía, lo cierto es que la conmemoración tiene su fecha y la gente lo sabe, porque Caracas ya luce casas y comercios adornados con motivos rojos y verdes, aunque marcados por la incertidumbre en la población por el curso de la ofensiva militar de EE.UU. en el Caribe, que muchos temen se extienda contra la dictadura chavista.

LEER ARTICULO COMPLETO