Venezuela exhibe ejercicios militares de jóvenes chavistas ante amenaza de EE.UU.

El gobierno de Venezuela dio a conocer los ejercicios de entrenamiento militar de grupos de jóvenes chavistas, como una forma de enfrentar mediaticamente las amenazas de EE.UU., que acusa al régimen de ser un articulador de grupo de narcotráfico.

Caracas "enmarca estas maniobras en la campaña de reclutamiento impulsada por Nicolás Maduro", relata la cadena DW Español, que también releva que la oposición a la dictadura cuestiona "el carácter propagandístico de la medida", así como el "alto nivel de deserciones y baja moral" de estas milicias.

A inicios de septiembre, el presidente de EE.UU., Donald Trump, confirmó la ejecución de un "ataque letal" contra un barco que transportaba drogas, desde Venezuela, y operado por una "organización narcoterrorista".