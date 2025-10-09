Cementerio santiaguino inaugura parque urbano con show de Mazapán

El cementerio Parque del Recuerdo de Huechuraba inaugurará este sábado 11 de octubre un parque urbano dentro del mismo camposanto, que busca generar un "nuevo lugar de esparcimiento" y que contará con un paseo familiar y diversas atracciones, incluyendo un "laberinto natural circular de más de 1.400 m2, una zona de juegos para niños, una isla con un bosque de bambú y pasarelas sobre el agua".

Para el debut del sector se programó un show del grupo musical infantil Mazapán, al que se podrá asistir gratuitamente, previa inscripción online.