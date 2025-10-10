Mercado, ciencia y libros: tres panoramas en torno a la Quinta Normal

Tres actividades gratuitas en el entorno del Parque Quinta Normal se desarrollarán este fin de semana, partiendo con el mercado "Colores de Yungay", que se extenderá por calle Compañía -entre Maipú y Libertad- desde el mediodía, y hasta las 20:00 horas del sábado 11 de octubre, con stands de emprendimientos del Barrio Yungay y también camiones de comida, música y arte.

El sábado también se realizará el FestiValiente 2025, encuentro recreativo, artístico y cultural en el marco del Día Internacional de la Niña y que contempla música en vivo, talleres, juegos y arte en la Casona Adulto Mayor del parque, desde las 15:00 horas y con previa descarga de entradas en Portaltickets.

En tanto, el sábado 11 y domingo 12 de octubre, en Radal con Padre Tadeo, se realizará la IV Feria del Libro Quinta Lectores, que con entrada liberada esperará a los vecinos con una muestra de editoriales, cuentacuentos, conversatorios y más; entre las 11:00 y 20:00 horas.