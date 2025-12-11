Providencia anunció fuertes multas para clientes del comercio ambulante

La Municipalidad de Providencia lanzó una campaña para potenciar el comercio navideño en la comuna, a través de diversas ferias, pero acompañada de fiscalización y multas para quienes compren a vendedores ambulantes.

La idea, dijo la alcaldía, es "desincentivar este tipo de acciones y se suma a otras medidas para brindar mayor seguridad y resguardo en época de compras navideñas, como patrullajes reforzados con personal de copamiento y drones, fiscalizaciones diarias en conjunto con Carabineros y la implementación de un sello para identificar a los emprendedores autorizados para vender en la vía pública".

Según detalló el alcalde Jaime Bellolio, la campaña "NO seas cómplice" apunta a quienes operan al margen de la ley, generan incivilidades y aumentan la inseguridad de locales.

Quienes sean fiscalizados mientras compran en el comercio ambulante, agregó, recibirán multas de hasta 347.710 pesos, que son tramitadas a través de los juzgados de policía local.