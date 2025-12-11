Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago22.0°
Humedad56%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Ciudades

Providencia anunció fuertes multas para clientes del comercio ambulante

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La comuna capitalina buscará potenciar sus ferias navideñas, combatiendo a los informales.

Providencia anunció fuertes multas para clientes del comercio ambulante
 Municipalidad de Providencia
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Municipalidad de Providencia lanzó una campaña para potenciar el comercio navideño en la comuna, a través de diversas ferias, pero acompañada de fiscalización y multas para quienes compren a vendedores ambulantes.

La idea, dijo la alcaldía, es "desincentivar este tipo de acciones y se suma a otras medidas para brindar mayor seguridad y resguardo en época de compras navideñas, como patrullajes reforzados con personal de copamiento y drones, fiscalizaciones diarias en conjunto con Carabineros y la implementación de un sello para identificar a los emprendedores autorizados para vender en la vía pública".

Según detalló el alcalde Jaime Bellolio, la campaña "NO seas cómplice" apunta a quienes operan al margen de la ley, generan incivilidades y aumentan la inseguridad de locales.

Quienes sean fiscalizados mientras compran en el comercio ambulante, agregó, recibirán multas de hasta 347.710 pesos, que son tramitadas a través de los juzgados de policía local.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada