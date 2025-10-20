Inician trabajos de limpieza de la restaurada Fuente Alemana tras vandalización
El Gobierno Regional Metropolitano inició, la mañana de este lunes, los trabajos de limpieza de la emblemática Fuente Alemana, ubicada en el Parque Forestal, luego de que el sábado amaneciera vandalizada.
El monumento había sido entregado a la Municipalidad de Santiago el día viernes, como parte del plan de mejoramiento de los entornos de la futura Línea 7 del Metro.
