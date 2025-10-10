Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago16.3°
Humedad56%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Mercado Colores de Yungay: Encuentro cultural que busca revitalizar el emblemático barrio

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: Gore Santiago (referencial)
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Las calles del Barrio Yungay latirán con fuerza este fin de semana ante la llegada del "Mercado Colores de Yungay", un masivo encuentro cultural y ciudadano que busca revitalizar el emblemático sector patrimonial de Santiago.

La vocera del evento, Claudia Sabat, integrante de la directiva de Distrito Yungay, detalló a Cooperativa que el evento contará con la presencia de más de 60 expositores que darán vida al mercado; se instalará una feria medieval con productos y ambientación de la época; concursos de juegos de mesa como Catán y también un patio de comidas y stands de degustación de alcohol.

"Estamos felices, muy entusiasmados y con toda la energía para que esto sea un gran evento, bonito, y que sea importante para todos… pensando en revitalizar el barrio y sacarnos un poco este estigma que tenemos", destacó la también integrante de la Asociación Gremial de los Bolicheros de Yungay en Lo Que Queda del día.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados