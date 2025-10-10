Las calles del Barrio Yungay latirán con fuerza este fin de semana ante la llegada del "Mercado Colores de Yungay", un masivo encuentro cultural y ciudadano que busca revitalizar el emblemático sector patrimonial de Santiago.

La vocera del evento, Claudia Sabat, integrante de la directiva de Distrito Yungay, detalló a Cooperativa que el evento contará con la presencia de más de 60 expositores que darán vida al mercado; se instalará una feria medieval con productos y ambientación de la época; concursos de juegos de mesa como Catán y también un patio de comidas y stands de degustación de alcohol.

"Estamos felices, muy entusiasmados y con toda la energía para que esto sea un gran evento, bonito, y que sea importante para todos… pensando en revitalizar el barrio y sacarnos un poco este estigma que tenemos", destacó la también integrante de la Asociación Gremial de los Bolicheros de Yungay en Lo Que Queda del día.

