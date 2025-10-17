Después de un extenso proceso de restauración, este viernes fue entregada oficialmente al municipio de Santiago la Fuente Alemana, uno de los monumentos más reconocibles de la capital.

La ceremonia contó con la presencia del alcalde Mario Desbordes y del gobernador metropolitano, Claudio Orrego, quienes destacaron la recuperación de este emblemático monumento del Parque Forestal.

El proyecto forma parte del plan de mejoramiento de los entornos de la futura Línea 7 del Metro y busca poner en valor el patrimonio urbano del centro de la ciudad.

