Metro entregó la restaurada Fuente Alemana al municipio de Santiago
Publicado:
Fotos Destacadas
El regreso del colectivo Cleopatras en la Bienal de Artes Mediales
Joven delincuente golpeó y robó a víctima que contactó por Facebook: guardias de Temuco lo redujeron
Colo Colo se despidió de la lucha por el título de la Libertadores Femenina
Fotos Recientes
Metro entregó la restaurada Fuente Alemana al municipio de Santiago
PDI incautó en Arica artículos de lujo en operativo contra narcotraficantes
Región de Aysén: FACh realizó un operativo médico en la Villa O'Higgins
Después de un extenso proceso de restauración, este viernes fue entregada oficialmente al municipio de Santiago la Fuente Alemana, uno de los monumentos más reconocibles de la capital.
La ceremonia contó con la presencia del alcalde Mario Desbordes y del gobernador metropolitano, Claudio Orrego, quienes destacaron la recuperación de este emblemático monumento del Parque Forestal.
El proyecto forma parte del plan de mejoramiento de los entornos de la futura Línea 7 del Metro y busca poner en valor el patrimonio urbano del centro de la ciudad.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados