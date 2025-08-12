El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), anunció la incorporación de 300 nuevos guardias municipales con el objetivo de aumentar la presencia y vigilancia en sectores críticos de la comuna, como el casco histórico, Parque Forestal y Barrio Lastarria.

El jefe comunal detalló que una de las innovaciones de la medida será la implementación de 140 agentes con turnos nocturnos para esos sectores, además de aumentar la presencia en parques y plazas con la incorporación de 60 nuevos funcionarios municipales; y el despliegue en vehículos de 100 guardias con foco en atención a los requerimientos de los ciudadanos.

"Esta es una primera parte. Vuelvo a insistir, falta mucho todavía. Vamos a ir recuperando todos los barrios, no solo Meiggs. Yo sé que Meiggs es muy importante para Chile entero, pero también un aviso a nuestros vecinos y vecinas de Santiago: este esfuerzo también es para los vecinos de los 26 barrios de la comuna, no solamente para Meiggs", informó el alcalde Desbordes.

"Este nuevo contingente que ha sido seleccionado cuidadosamente, que pasó por un proceso de formación y que va a seguir en proceso de formación continua, es el primer paso que estamos dando, tal como lo comprometimos, para comenzar a recuperar la comuna de Santiago", complementó la autoridad comunal.

LEER ARTICULO COMPLETO