La noche del miércoles 5 de noviembre se registró el evento "Luna del castor", en que desde la Tierra se pudo apreciar la luna en su versión más brillante de todo el año 2025. Aunque tiene otros nombres, el más popular se refiere a este animal dado que en esta época del año se vuelven más activos, con miras al invierno boreal. La capital chilena también vivió este fenómeno, siendo retratada por el lente de la agencia ATON.

