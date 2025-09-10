Voluntarios restauraron la fachada de colegio de Puente Alto
Publicado:
Fotos Destacadas
Violencia en Francia: Convocatoria a "bloquear todo" deja casi 500 detenidos
Camión arrasó con cables y derribó poste en San Bernardo
Presidenciales: así han cambiado los que vuelven a ser candidatos
Fotos Recientes
Voluntarios restauraron la fachada de colegio de Puente Alto
Bandera de Estados Unidos ondea a media asta por muerte de Charlie Kirk
Camión arrasó con cables y derribó poste en San Bernardo
La fachada del Colegio Los Nogales, en Puente Alto, fue restaurada gracias a voluntarios parte de la iniciativa Chile Pinta 2025, organizada por Sodimac y que a lo largo del país seleccionó hitos socio-urbanos para revitalizarlos a través de la pintura.
Con 1.300 estudiantes, el recinto católico tiene más de tres décadas al servicio de la comunidad, entregando educación gratuita bajo la tutela de SIP Red de Colegios, la otrora Sociedad de Instrucción Primaria.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados