Comando de Jara busca superar tensiones con el PC y enfocar esfuerzos en la campaña

El comando de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, busca dejar atrás las controversias de la semana pasada con el Partido Comunista (PC), que se enmarcan en lo referente a la postura sobre la responsabilidad fiscal y el trabajo del saliente ministro Mario Marcel en Hacienda.

Para abordar esta situación, la abanderada convocó a una reunión con los presidentes de los partidos que la apoyan. El objetivo principal fue "limar asperezas" y realizar un balance de la gira nacional y el rendimiento en las encuestas, con la controversia por la responsabilidad fiscal como un punto de discusión.

Durante el encuentro, Lautaro Carmona, timonel comunista y uno de los protagonistas en los roces durante los últimos días, remarcó que sus dichos no estaban dirigidos específicamente al comando de Jara, sino que representaban una visión de su partido.

Aunque no hubo autocríticas explícitas, la intención fue clarificar la posición para evitar escalar el conflicto en el sector.

Desde el comando, se ha enfatizado la necesidad de "aprender a vivir" con estas diferencias, particularmente en el tema de la responsabilidad fiscal, una bandera que el Socialismo Democrático busca defender activamente.

Gestión de crisis y responsabilidad fiscal

Respecto a esta situación, el senador Ricardo Lagos Weber, vocero del comando, explicó que "más que una nueva estrategia, lo que nosotros hemos hecho la semana pasada -a través de las vocerías y de la propia candidata- fue fijar una línea de acción sobre un tema bien crucial: la responsabilidad fiscal".

En esta línea, dio cuenta que tuvieron "la capacidad de conversar sobre este tema. Damos por zanjado las diferencias que puedan habido en los matices”.

“Todo lo que conversamos la semana pasada ya se dijo, fue procesado de distinta forma, aquí somos todos maduros, todos grandes y entendemos de lo que tenemos que hacer”, puntualizó Lagos Weber, afirmando que “nuestro foco está hoy en la campaña, despliegue por regiones y en eso todos los partidos están de acuerdo”.

Estrategia y desafíos internos

Con el arranque de septiembre, el comando de Jara está implementando un nuevo diseño estratégico para su campaña presidencial. Esta renovación incluye la formalización de una vocería establecida para los lunes, además de la incorporación de nuevos portavoces especializados en áreas como deporte y cultura.

El enfoque principal del comando se centrará firmemente en la campaña. En una reunión reciente, la militante comunista instruyó a los timoneles de los partidos aliados a mantener este foco.

Aunque los líderes recibieron el llamado, se reconoce el desafío de integrar y contener las diversas voces dentro del Socialismo Democrático, como la del senador socialista Juan Luis Castro, quien también ha puesto énfasis en la responsabilidad fiscal.

"La política económica es clave para la estabilidad y el crecimiento del país. Y en eso, nadie se puede perder que es prioritario para cualquier gobierno y sobre todo para Jeannette Jara”, analizó el legislador.

Frente a esto, hizo notar su malestar con el “Partido Comunista y su cúpula”, acusando que están “más preocupado de su doctrina y de sus candidatos parlamentarios que de la candidata presidencial, que de manera excepcional ganó una primaria y ahora busca la presidencia de Chile”.

La estrategia del comando de Jara sigue también enfocada en el despliegue en terreno y la cercanía con la ciudadanía, por lo que la abanderada retomará hoy su agenda regional con una visita programada a Coyhaique, la capital de la Región de Aysén, donde participará en un conversatorio ciudadano.