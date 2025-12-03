Adiós jamones: SAG suspendió importaciones porcinas desde España

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) ordenó suspender la importación de productos cárnicos porcinos y sus derivados provenientes de España, a raíz de un brote de Peste Porcina Africana (PPA) en dicho país.

El servicio añadió que también "se reforzaron las inspecciones en el Aeropuerto de Santiago, para revisar el equipaje de pasajeros que lleguen desde Europa o con conexiones en ese continente".

"Todo producto porcino de origen español o sin etiquetado que permita verificar su procedencia será interceptado y destruido, con el fin de evitar el ingreso de productos de riesgo", dijo el SAG.

Sobre el brote, el organismo responsable de la seguridad fitosanitaria explicó que se trata de "una enfermedad viral que afecta exclusivamente a los cerdos y jabalíes, y de la cual Chile se mantiene libre".

"No es una zoonosis, por lo que no se transmite a las personas ni por contacto con animales ni por consumo de carne o productos derivados. Sin embargo, debido a su alto impacto productivo, un eventual ingreso al país representaría un riesgo grave para la industria porcina nacional, una de las principales exportadoras de carne y derivados a nivel mundial", detalló.

Así, Chile aplicará "un periodo de resguardo de 30 días -equivalente a dos ciclos de incubación del virus- desde la fecha probable de infección. Esto implica que todas las cargas con materia prima producida desde el 28 de octubre en adelante no podrán ingresar al país hasta que la Unión Europea establezca oficialmente la zonificación correspondiente".