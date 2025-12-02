Black Friday 2025: Ventas superaron los 560 millones de dólares

Las ventas totales del Black Friday 2025 superaron los 560 millones de dólares, producto de 10,5 millones de compras realizadas tanto en sitios de Internet como en tiendas físicas, según revelaron este martes estimaciones preliminares de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

Según se destacó, las cifras representan un aumento nominal del 2% en valores y del 3,5% en la cantidad de transacciones, mientras que el ticket promedio por compra disminuyó levente (1%), a poco más de 49 mil pesos.

El comercio electrónico representó un 57% de las ventas totales, su penetración más alta para este evento, superando el 52% observado el año pasado. Pese a ello, la mayor cantidad de transacciones ocurrió en tiendas físicas, con tickets promedio de 32 mil pesos.

Esta diferencia se explica, de forma principal, por la mayor participación de bienes durables y de viajes en la compra online, lo que eleva su monto medio por transacción.

El evento organizado por la CCS, que se extendió entre el viernes 28 de noviembre y el lunes 1 de diciembre, congregó a 476 marcas online y más de 2.000 comercios con tiendas físicas a nivel nacional.

El detalle de las ventas

El día de mayores ventas fue el viernes, con cerca de 160 millones de dólares, un 29% del total. Para el comercio físico, el sábado fue el más importante, como es habitual, con un 30% de las ventas.

Los segmentos que más crecieron, en tanto, fueron, el de multitiendas, farmacias y líneas aéreas, con expansiones de entre 24 y 35 por ciento nominal.

De acuerdo con la CCS, el evento cumplió con las expectativas tanto de la organización, como de las empresas e instituciones participantes y de los consumidores.

Progresivamente, el Black Friday se ha ido convirtiendo en una oportunidad para adelantar compras navideñas a precios de oportunidad y sin la congestión propia de la época más intensa previo a la celebración. A su vez, se convierte en un anticipo de los resultados de las ventas navideñas para el sector.