La bencina de 97 subirá más de 20 pesos este jueves

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunció que, a partir de este jueves, habrá un alza en el precio de las gasolinas de 93 y 97 octanos, mientras que el kerosene, diésel y GLP de uso vehicular experimentarán bajas.

En detalle, la gasolina de 93 octanos registrará un alza de 1,4 pesos por litro, mientras que la de 97 octanos mostrará un incremento más pronunciado de 21,6 pesos por litro.

En contraste, se prevé una baja considerable de -14 pesos por litro en el kerosene, una leve disminución de -0,7 pesos por litro en el diésel, y un descenso de -8,6 pesos por litro en el GLP de uso vehicular.

Según afirmó ENAP, la estimación de precios considera una serie de antecedentes clave, entre ellos se incluyen los precios de importación de productos, tomando como referencia un mercado cercano y profundo como la Costa del Golfo de Estados Unidos, así como otros costos inherentes a la actividad de importación, como el transporte marítimo hasta Chile.

Además, se toman en cuenta las normas de funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (MEPCO) y las del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).