Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago13.9°
Humedad78%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Consumidores | Combustibles

La bencina de 97 subirá más de 20 pesos este jueves

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

En tanto, el kerosene, diésel y GLP de uso vehicular tendrán bajas.

La bencina de 97 subirá más de 20 pesos este jueves
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunció que, a partir de este jueves, habrá un alza en el precio de las gasolinas de 93 y 97 octanos, mientras que el kerosene, diésel y GLP de uso vehicular experimentarán bajas.

En detalle, la gasolina de 93 octanos registrará un alza de 1,4 pesos por litro, mientras que la de 97 octanos mostrará un incremento más pronunciado de 21,6 pesos por litro.

En contraste, se prevé una baja considerable de -14 pesos por litro en el kerosene, una leve disminución de -0,7 pesos por litro en el diésel, y un descenso de -8,6 pesos por litro en el GLP de uso vehicular.

Según afirmó ENAP, la estimación de precios considera una serie de antecedentes clave, entre ellos se incluyen los precios de importación de productos, tomando como referencia un mercado cercano y profundo como la Costa del Golfo de Estados Unidos, así como otros costos inherentes a la actividad de importación, como el transporte marítimo hasta Chile.

Además, se toman en cuenta las normas de funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (MEPCO) y las del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada