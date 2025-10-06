Comercio saca cuentas alegres en el inicio del Cyber Monday

Este lunes comenzó una nueva versión del Cyber Monday, evento de ofertas online en el que participan más de 660 marcas y sitios, y cuya primera hora registró "más de 90 mil compras y ventas por 11 millones de dólares".

Yerka Yukich, directora ejecutiva de e-commerce de la Cámara de Comercio de Santiago, detalló además que "durante los días previos al evento, creció un 37 por ciento el tráfico al sitio versus el Cyber Monday del año pasado".

La CCS proyecta para el término del evento (el miércoles 8 de octubre) ventas por 490 millones de dólares, coherentes con el crecimiento del consumo electrónico, que logró ventas por 4.725 millones de dólares durante el primer semestre de este año.

Asimismo, Yukich hizo un llamado a visitar la página oficial: Cyber.cl, donde están "las 655 marcas que cumplen con los estándares y buenas prácticas que exige la Ley del Consumidor".

En una línea similar, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) recordó que las empresas deben cumplir la normativa, ofreciendo información clara y ofertas reales, junto con un servicio de calidad en la venta, el despacho y la postventa.

El órgano pondrá énfasis en el cumplimiento del derecho a retracto y el monitoreo de los reclamos.