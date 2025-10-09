Cyber Monday 2025 fue un rotundo éxito: 430 mil millones en ventas

El evento de ventas online Cyber Monday de este año 2025 se convirtió en el mejor de la historia, de acuerdo a los datos de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), pues en tres días se registraron 4,4 millones de transacciones, por un monto total de casi 430 mil millones de pesos, equivalentes a cerca de US$ 450 millones.

La cifra "representa un crecimiento nominal del 5% respecto al evento de 2024 y el mayor nivel de ventas desde su creación en 2011", dijo la gremial.

De acuerdo a la CCS, "preliminarmente" se calcula que se vendieron más de 10 millones de productos entre el lunes 6 y el miércoles 8 de octubre, "de los cuales una parte importante ya fue entregada a los clientes".

En promedio, la compra de los usuarios fue de 99.000 pesos, 8% más que el año pasado.

El mejor día del evento cyber fue el lunes, su primera jornada, con 168 mil millones de pesos, versus los 122 y 139 mil millones de martes y miércoles, respectivamente.