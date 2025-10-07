Cyber récord: recaudó 175 millones de dólares en su primer día
Es el mejor inicio en los 15 años del evento, destacó el comercio.
Es el mejor inicio en los 15 años del evento, destacó el comercio.
La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) cifró en 175 millones de dólares las ventas del primero de los tres días del Cyber Monday 2025, 9% más que en 2024 y transformándose en el monto "más alto en los 15 años de historia del evento".
"Más de un tercio de las transacciones se realizó entre las 18 y las 24 horas", y la "hora peak fue las 22:00", agregó un reporte.
En tanto, durante la madrugada del martes se realizaron 180 mil transacciones adicionales, sumando poco más de US$ 14 millones.
Geográficamente, la mayoría de los usuarios que llegaron al sitio oficial de la campaña es de la Región Metropolitana (66%), y casi 70% del tráfico proviene de dispositivos móviles.
Hasta ahora, la compra promedio es de 105 mil pesos, 8% más alta que en el primer día del Cyber Monday 2024.