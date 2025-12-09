Fin de año: comercio estima que hogares gastarán 340 mil pesos extras

Un análisis de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) proyecta que con motivo de Navidad y Año Nuevo los hogares chilenos destinarán cerca de 340.000 pesos adicionales a gastos relativos a las fiestas de fin de año.

Para el gremio, "los días de alta congestión serán el 22 y el 23 de diciembre, debido al calendario ajustado por el cierre de los malls en la jornada de la segunda vuelta presidencial, movilizando un total de US$ 1.435 millones extras en los 12 días previos a esta conmemoración".

En total, se estima que el consumo promedio durante diciembre aumente 32%, impulsado por compras en rubros como alimentos, ropa, calzado y artículos electrónicos, dejando atrás la juguetería.

"En términos macroeconómicos, el gasto total en bienes durante diciembre superará los US$ 8.500 millones, de los cuales más de US$ 2.000 millones corresponden exclusivamente a gastos extras por las celebraciones", dijo la CCS.

El crecimiento de las ventas durante diciembre debería estar en torno al 3%, respecto del mismo mes de 2024, espera el gran comercio.

"A pesar de los desafíos económicos, diciembre sigue mostrando una estacionalidad muy marcada, donde el presupuesto familiar se reasigna con fuerza hacia la gratificación personal y familiar. Lo interesante es cómo la tecnología y el vestuario han desplazado a categorías más tradicionales, reflejando un cambio en la composición del regalo moderno, que ahora es transversal a todas las edades", comentó el gerente de Estudios de la CCS, George Lever.